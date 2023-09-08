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Портфель діючих проєктів Світового банку став рекордним за всі роки співпраці з Україною, - Мінфін

17:40 08.09.2023 |

Економіка

 

Обсяг портфеля діючих проєктів Світового банку є найбільшим за всі роки співпраці з Україною. Так, портфель спільних зі Світовим банком проектів складається з 20 діючих проєктів на загальну суму більше $5,5 млрд та 1 млрд євро кредитних коштів та більше $20 млрд грантових коштів, в тому числі у рамках проектів PEACE in Ukraine, SDPL, Re-Power, RELINC, Heal.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України за результатами перегляду проєктного портфелю Світового банку, який відбувся вперше з 2021 року.

"Світовий банк з перших днів повномасштабної війни підтримав Україну, мобілізуючи необхідні ресурси для збереження фінансової стабільності в країні. Банк також продемонстрував гнучкість та адаптивність до надзвичайних умов, що допомогло швидко приймати та реалізовувати рішення для допомоги Україні. За 2022-2023 роки обсяг портфеля діючих проєктів Світового банку є найбільшим за всі роки співпраці", - сказала заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

Щодо бюджетної підтримки, у рамках мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів Україна вже отримала та освоїла кредитних і грантових коштів на суму більше $25 млрд через Цільові фонди багатьох донорів в тому числі в рамках проєкту PEACE in Ukraine.

За останні півтора року було започатковано 4 нові рамкові інвестиційні проєкти співпраці:

* "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (Heal Ukraine)

* "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення" (RELINC)

* "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів" (Re-Power)

* "Ремонт житла для розширення прав і можливостей людей" (HOPE)

На етапі підготовки рамковий проєкт для соціальної сфери.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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