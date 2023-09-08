Уряд змінив правила проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану

Кабінет Міністрів змінив правила проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану і тепер замовник має обґрунтовувати необхідність закупівель на суму понад 50 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

"Уряд вніс зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану. Зокрема було прийняте рішення про те, що для закупівель на суму від 50 тис. гривень треба не тільки оприлюднювати звіт про договір, який було укладено без використання електронної системи закупівель, а також погоджене керівником замовника обґрунтування підстави для здійснення замовником відповідної закупівлі", - йдеться у повідомленні.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко зауважила, що тендер через Прозорро сам собою не гарантує автоматичного позитивного результату. Оскільки багато хто пам'ятає випадки, коли закупівля відбулася прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби або умови закупівлі викликали суспільний резонанс. Тому ця зміна покликана в першу чергу покращити якість роботи тих, хто оголошує тендер.

За її словами, постанова також зменшує перелік підстав, за яких державні замовники можуть не йти через конкурентні торги, а підписувати контракти напряму. Водночас з цим, постанова підсилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою, як нагальна потреба.

Крім того, було внесено зміни, які при прийнятті рішення про відмову участі в торгах учасника, проти якого введено санкції, дозволяють виокремити випадок, коли активи такого учасника передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У такому випадку заборона здійснювати публічні закупівлі не буде застосовуватись.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні через Prozorro Market відбулось 3000 закупівель на 1,1 млрд грн, якими скористалися 1320 замовників. Середня кількість пропозицій на торги у запитах ціни пропозицій становила 3.79.