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АНАЛІТИКА

Україна збільшила товарообіг до $66 млрд з початку року

16:33 08.09.2023 |

Економіка

 

Товарообіг України зріс до $65,6 млрд за 8 місяців 2023 року, що на 3% більше, ніж за цей період минулого року. Дані опублікувала Державна митна служба.

В Україну імпортували товарів на суму $41,1 млрд, а експортували - на $24,5 млрд у січні-серпні.

Оподатковуваний імпорт склав $33,6 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів..

Країни, з яких найбільше імпортували товарів в Україну: Китай - $6,5 млрд, Польща - $4,4 млрд і Туреччина - $3,4 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі - на $3,4 млрд, Румунії - на $2,6 млрд і Китаю - на $1,8 млрд.

У загальних обсягах завезених у січні-серпні 2023 року товарів 66% склали такі категорії товарів:

- машини, обладнання та транспорт - $12,3 млрд. Під час митного оформлення цих товарів до бюджету сплачено 87,4 млрд грн, що становить 30% надходжень митних платежів;

- продукція хімічної промисловості - $7,4 млрд: до бюджету сплачено 50,6 млрд грн (18% надходжень митних платежів);

- паливно-енергетичні товари - $7 млрд (55,9 млрд грн,17%).

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:

- продовольчі товари - $14,6 млрд;

- метали та вироби з них - $2,7 млрд;

- машини, обладнання та транспорт - $2,1 млрд.

Під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 465,8 млн грн.


Україна збільшила товарообіг до $66 млрд з початку року
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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