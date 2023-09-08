Dragon Capital підвищив прогноз зростання ВВП у 2023 р. до 4,5% й очікує стабільної гривні

Інвестиційна компанія Dragon Capital знову підвищила прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2023 рік: тепер вона очікує його на рівні 4,5% порівняно з червневим прогнозом 3%, тоді як ще у квітні компанія допускала спад на 0,5%.

"Зважаючи на швидке відновлення економіки у першому та другому кварталах, а також активізацію проєктів швидкого відновлення, які будуть підтримувати економіку у другому півріччі, ми очікуємо, що реальний ВВП у 2023 році зросте на 4,5% р/р після падіння на 29% у 2022 році", - йдеться в повідомленні Dragon Capital у п'ятницю.

За оцінкою компанії, у другому кварталі 2023 року сезонно скоригований реальний ВВП зріс на 5-6% кв/кв після +2,4% у першому кварталі і становив 75% від довоєнного рівня. Порівняно з відповідним періодом минулого року, реальний ВВП зріс на 22-23% р/р у другому кварталі після -10,5% у першому на тлі низької бази порівняння на початку повномасштабної війни.

"Але останні опитування підприємств свідчать про те, що темпи відновлення економічної активності суттєво сповільнились у липні-серпні. Ми очікуємо зниження реального ВВП у четвертому кварталі, оскільки ворог, ймовірно, відновить атаки на енергетичну інфраструктуру, що матиме наслідком дефіцит електроенергії", - зазначили в Dragon Capital.

Згідно з релізом, за умови закінчення гарячої фази війни на початку 2024 року, що супроводжуватиметься відкриттям морських портів для експорту всіх товарів і частковим поверненням біженців, економіка може зрости ще на 8% р/р, тоді як продовження гарячої фази війни протягом усього року обмежить темпи зростання до 2-3%.

Аналітики зазначили, що критично важливу підтримку економіці та фінансовій системі продовжує надавати міжнародне фінансування: за вісім місяців 2023 року міжнародні партнери перерахували Україні майже $30 млрд для фінансування дефіциту бюджету (зокрема $8,7 млрд, або 29%, у формі грантів), що дало змогу повністю профінансувати дефіцит бюджету за цей період, майже вдвічі перевищило обсяг продажу іноземної валюти Нацбанком і збільшило резерви до $40,4 млрд, або 5,4 місяця майбутнього імпорту і (оціночно) 126% агрегованого показника достатності резервів.

У Dragon Capital вважають, що високий рівень міжнародних резервів, підтримка міжнародних партнерів, відмова від фінансування дефіциту бюджету Нацбанком і стабілізація курсових очікувань створюють передумови для подальшого пом'якшення валютних обмежень і повернення до помірної гнучкості курсу гривні до долара США вже цього року.

"НБУ також залишається налаштованим на зміну валютно-курсової політики, проте рухається у цьому напрямку обережніше і повільніше, ніж ми очікували, очевидно, зважаючи на високі ризики. Ми очікуємо, що зміна валютно-курсової політики може відбутися у четвертому кварталі поточного року, проте не виключаємо, що НБУ зачекає до початку 2024 року", - йдеться в релізі.

У результаті компанія очікує офіційного обмінного курсу гривні на кінець 2023 року на рівні 36,6-37,5 грн/$1 порівняно з попереднім прогнозом 39 грн/$1 і помірного ослаблення до 41 грн/$1 до кінця 2024 року.

На думку Dragon Capital, темпи зростання резервів НБУ суттєво сповільняться найближчими місяцями через заплановане сповільнення обсягів міжнародної допомоги та зростання попиту на валюту на міжбанківському ринку, спричиненого сезонними факторами, подальшою лібералізацією валютних обмежень і зниженням окремих категорій експорту взимку внаслідок чергових атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

У компанії прогнозують обсяг резервів НБУ на рівні $42 млрд на кінець 2023 року і зростання до $47 млрд на кінець 2024-го.

Говорячи про інфляцію, у Dragon Capital зазначили, що місячна динаміка базової інфляції свідчить про помітне зниження інфляційного тиску, хоча інфляційний тиск із боку витрат частково відновиться найближчими місяцями через нещодавнє підвищення цін на електроенергію для комерційних споживачів і вартості пального.

"Ми очікуємо, що зміна валютно-курсової політики може відбутися у четвертому кварталі поточного року, проте не виключаємо, що НБУ зачекає до початку 2024 року", - зазначила компанія, яка в червні прогнозувала цьогорічну інфляцію на рівні 12,5%.

Як повідомлялося, Нацбанк України наприкінці липня підвищив прогноз зростання реального ВВП України у 2023 році з 2% до 2,9%, однак знизив його на 2024 рік із 4,3% до 3,5%. Крім того, НБУ поліпшив оцінку інфляції цього року з 14,8% до 10,6%, а наступного - до 8,5%.

