Мінфін у серпні перерахував до місцевих бюджетів 16,6 мільярда

У серпні 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 16,6 млрд грн, що становить 88,8% від передбачених розписом асигнувань.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. Так, зокрема:

* базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань;

* додаткові дотації перераховано в сумі 897 млн грн.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у серпні залишилась реверсна дотація в обсязі 239,3 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень-серпень 2023 року збільшились на 86,4 млрд грн і станом на 1 вересня 2023 року становлять 201,8 млрд грн.

Залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України.

Як зазначили в Мінфіні, за рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.