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Мінфін у серпні перерахував до місцевих бюджетів 16,6 мільярда
09:54 08.09.2023 |
У серпні 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 16,6 млрд грн, що становить 88,8% від передбачених розписом асигнувань.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. Так, зокрема:
* базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань;
* додаткові дотації перераховано в сумі 897 млн грн.
Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у серпні залишилась реверсна дотація в обсязі 239,3 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень-серпень 2023 року збільшились на 86,4 млрд грн і станом на 1 вересня 2023 року становлять 201,8 млрд грн.
Залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України.
Як зазначили в Мінфіні, за рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
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