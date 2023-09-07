Мінфін підтверджує відсутність планів податкових змін у 2024 р., окрім перенаправлення військового ПДФО до держбюджету

Урядовий проєкт державного бюджету України на 2024 рік не супроводжуватиметься законопроєктом податкових змін для збільшення доходів, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми не маємо наміру вносити окремі зміни до Податкового кодексу. Ми вважаємо, що податкова система має бути стабільною під час війни", - сказав міністр в ефірі національного телемарафону в четвер.

Водночас він підтвердив, що стововно податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) Мінфін має намір перерозподілити так званий "військовий" ПДФО (з виплат у секторі оборони), який спрямовується на сьогоднішній момент у місцеві бюджети, і спрямувати його на сектор безпеки та оборони.

"Тобто ті надлишки коштів, які зараз формуються в частині військового ПДФО, які осідають на рахунках місцевих бюджетів, вони мають працювати на сектор безпеки і оборони", - пояснив Марченко.

За його словами, триває дискусія з цього питання. "Я сподіваюся, що ми вийдемо на конструктивне рішення", - зазначив міністр.

Він також повідомив, що наразі тривають переговори з партнерами України щодо виконання зобов'язань, які вони на себе взяли в рамках виконання програми з МВФ щодо фінансування бюджету України на 2024 рік.

"Це непростий процес, що потребує багато часу, зусиль і рішень щодо імплементації програми з МВФ. Сподіваюся, досягнемо прогресу", - прокоментував його Марченко.

Він знову нагадав, що за видатків сектору безпеки і оборони цього року понад 1,6 трлн грн, податки та інші внутрішні надходження бюджету покривають лише 1,3 трлн грн, і наступного року така ситуація збережеться.

"Усі інші видатки фінансуємо коштом наших партнерів", - наголосив глава Мінфіну, вказавши, що в разі порушення ритмічності зовнішнього фінансування доведеться збільшувати внутрішні запозичення, що може поставити під загрозу досягнуту макроекономічну стабільність.

Марченко уточнив, що цього року Мінфін залучив 165 млрд грн за рахунок військових облігацій. "Дуже важливо мати такий інструмент. Так, вартість запозичень досить висока: від 18 до 19% річних, але це та ціна, яку ми змушені платити, щоб запозичувати на ринку", - зазначив він.

Коментуючи інші деталі проєкту держбюджету-2024, міністр повідомив, що не передбачається суттєвого скорочення якихось видатків. Однак, можливо, на відновлення та в сектори розвитку буде спрямована частину зовнішньої допомоги, а не внутрішні ресурси.

"Тобто ми вважаємо, що відновлення має відбуватися більшою мірою за рахунок зовнішніх ресурсів", - пояснив очільник Мінфіну.

Як повідомлялося з посиланням на Мінфін, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у липні становили 76,9 млрд грн порівняно з 75,5 млрд грн у червні та 76,7 млрд грн у травні.