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На земельних аукціонах у системі Prozorro.Продажі залучили майже ₴1,7 мільярда
13:52 07.09.2023 |
У системі Prozorro.Продажі відбулося вже понад 5,8 тис. успішних аукціонів з продажу та оренди землі, на яких було залучено 1,67 млрд грн.
Про це АТ «Prozorro.Продажі» повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Земельні аукціони, проведені в системі Prozorro.Продажі, поповнили бюджети різних рівнів на 1,67 млрд гривень. Цю суму принесли понад 5,8 тис. успішно завершених торгів із продажу та оренди землі», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що ще 742 аукціони знаходяться на етапі укладання угоди.
Загалом участь у торгах брали понад 8,8 тис. потенційних інвесторів, у середньому за один земельний лот змагаються 3 учасника.
Середнє зростання ціни для завершених земельних торгів становить 72,5%.
Лідерами за кількістю оголошених земельних аукціонів є Київська, Одеська, Черкаська, Львівська та Закарпатська області.
Станом 7 вересня 2023 року в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 1,8 тис. земельних аукціонів, що знаходяться на етапі прийняття заявок на участь.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський повернув із підписом Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки», який покликаний усунути тіньові схеми у використанні державних сільгоспземель.
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