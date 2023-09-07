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АНАЛІТИКА

На оборону треба 1,6 трильйона гривень на рік, військові витрати зростають щодня, – Умєров

12:56 07.09.2023 |

Економіка

 

Україні щорічно необхідно понад 3 трильйони гривень, з яких 1,6 трлн грн - безпосередньо для сектору безпеки й оборони.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив під час свого виступу на пленарному засіданні Верховної Ради, яке відбулося напередодні, передає Інтерфакс-Україна.

"З кожним днем військові витрати збільшуються, і ми повинні мати потужну стратегію, як у таких реаліях діяти країні, щоб перемогти. Понад 3 трильйони потрібно Україні щороку. З них 1,6 трильйона для сектору безпеки та оборони. Дохідна частина бюджету загалом 1,4 трильйона, тобто додатково потрібно понад 1,5 трильйона для продовження боротьби", - заявив новий очільник Міноборони.

За його словами, понад мільйон осіб на сьогодні задіяні в секторі безпеки і оборони країни, з них понад 800 тисяч - у Збройних силах України, хоча до початку повномасштабної війни ця цифра становила 261 тисячу.

"Оборонні видатки збільшилися більш ніж у шість разів порівняно із 2021 роком, а на ЗСУ - майже вдесятеро. Оборонний бюджет становить третину ВВП, величезна для будь-якої економіки світу цифра", - наголосив Умєров.

Він додав, що лише до кінця поточного року Україні знадобиться додатково 250 млрд грн на грошове забезпечення, і ці витрати також зростають.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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