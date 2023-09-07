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Тренди українського експорту товарів: аграрна продукція та метал

12:47 07.09.2023 |

Економіка

 

Протягом січня-липня поточного року загальний обсяг експорту з України склав $30,3 млрд, що на 8% менше, ніж за аналогічний період 2022 року. Попри певне просідання, серед експорту товарів найкращі показники у сільгоспсектору та продажу металу, інформує Опендатабот.

Цьогоріч український бізнес збільшив експорт сільгосппродукції до $13 млрд - це на 4,5% більше, аніж у відповідному періоді 2021 року. Але обсяги с/г експорту все ж просіли в останні місяці. Найнижчий показник було зафіксовано у липні - $1,3 млрд.

Тренди українського експорту товарів: аграрна продукція та метал

 

Значного скорочення зазнав й експорт металів: порівнюючи з відповідним періодом 2021-го, він зменшився у 3,5 раза - до $2,4 млрд.

Павло Мартишев, дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, пов'язує таке скорочення експорту с/г продукції із припиненням зернової угоди у липні 2023 року. За його словами, негативна динаміка спостерігалася ще у червні, адже частина гравців цього ринку почали вичікувати, якою буде ситуація з вивозом продовольства морськими шляхами. Експерт наголошує, що цей фактор призвів до зниження активності укладання контрактів на перевезення с/г продукції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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