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Реєстрації електромобілів в Україні в серпні зросли на 11% до липня - «Укравтопром»
12:33 07.09.2023 |
Український автопарк поповнив 3841 електромобіль у серпні, що у 2,6 раза більше, ніж у серпні минулого року, та на 11% більше за показник липня. Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром.
В основному українці скуповують вживані електромобілі - 3060 авто в серпні. Зареєстровано 684 нових електромобілів. З 77 комерційних електромобілів новими були лише три.
До п'ятірки нових електромобілів у серпні увійшли:
- Volkswagen ID.4 - 275 авто;
- Volkswagen ID.6 - 58 авто;
- Audi Q8 e-tron - 40 авто
- Toyota BZ4X - 39 авто
- Honda E - 34 авто
П'ятірка вживаних електромобілів серпня:
- Nissan Leaf - 505 авто
- Volkswagen e-Golf - 422 авто
- Tesla Model 3 - 361 авто
- Tesla Model Y - 218 авто
- Renault Zoe - 183 авто.
З початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли близько 19 990 електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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