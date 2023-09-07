Реєстрації електромобілів в Україні в серпні зросли на 11% до липня - «Укравтопром»

Український автопарк поповнив 3841 електромобіль у серпні, що у 2,6 раза більше, ніж у серпні минулого року, та на 11% більше за показник липня. Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром.

В основному українці скуповують вживані електромобілі - 3060 авто в серпні. Зареєстровано 684 нових електромобілів. З 77 комерційних електромобілів новими були лише три.

До п'ятірки нових електромобілів у серпні увійшли:

- Volkswagen ID.4 - 275 авто;

- Volkswagen ID.6 - 58 авто;

- Audi Q8 e-tron - 40 авто

- Toyota BZ4X - 39 авто

- Honda E - 34 авто

П'ятірка вживаних електромобілів серпня:

- Nissan Leaf - 505 авто

- Volkswagen e-Golf - 422 авто

- Tesla Model 3 - 361 авто

- Tesla Model Y - 218 авто

- Renault Zoe - 183 авто.

З початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли близько 19 990 електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.