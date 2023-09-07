Фінансові новини
- |
- 07.09.23
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підприємці трьох областей зможуть отримати гранти на підвищення енергоефективності
11:55 07.09.2023 |
Розпочався конкурс на отримання грантів до 1 млн грн на підвищення енергоефективності бізнесу для підприємців із Сумської, Харківської та Чернігівської областей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Фонд Східна Європа, який проводить конкурс.
"Від шостого вересня у межах проєкту стартує конкурс грантів для українського бізнесу, що постраждав внаслідок війни, у Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Десять підприємств можуть отримати до одного мільйона гривень на закупівлю енергоефективного обладнання. Очікувана тривалість реалізації проєктів - від одного до двох з половиною місяців", - йдеться у повідомленні.
Учасниками відбору можуть стати як господарські товариства, так і комунальні підприємства, що були уражені воєнними діями та мають документальне підтвердження прямого впливу (знищення та/або пошкодження майна підприємства) або непрямого впливу (зменшення виробництва).
Крім того, згідно з інформацією на сторінці проєкту «Power Up!», під час його реалізації буде проведено енергоефективні заходи у Міністерстві фінансів.
Очікується, що результатом впровадження проєкту стане економія енергії не менше 3000 МВт/рік.
Проєкт впроваджується за підтримки програми «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Як повідомлялося, наприкінці серпня розпочався грантовий конкурс для підтримки впровадження підприємствами заходів з енергоефективності в межах проєкту "Підтримка енергомодернізації підприємств у воєнний час". Переможці відбору отримають грант розміром 10 000 євро на одне підприємство.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Таємне е-декларування. Хтось має понести політичну відповідальність за дивну позицію «слуг народу»
|США оголосили про новий пакет військової допомоги з боєприпасами зі збідненим ураном
|США оголошують про нову допомогу Україні на загальну суму понад 1 млрд $ - Блінкен
|НАБУ передало до суду справу проти банкірів Коломойського про розкрадання коштів «Приватбанку» на 8,4 мільярда
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
У РУБРИЦІ
|НКРЕКП пропонує впровадити «імпортне ПСО»
|На оборону треба 1,6 трильйона гривень на рік, військові витрати зростають щодня, – Умєров
|Тренди українського експорту товарів: аграрна продукція та метал
|Реєстрації електромобілів в Україні в серпні зросли на 11% до липня - «Укравтопром»
|Підприємці трьох областей зможуть отримати гранти на підвищення енергоефективності
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.09.23
Бізнес
|Steam у серпні: українська мова обійшла італійську, Windows 11 майже 40%, RTX 3060 за крок до першого місця
|Apple вирішила випускати iPhone 15 з роз'ємом USB-C, - Bloomberg
|Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутниками американської системи попередження про ракетний напад
|Маск полегшив поширення роспропаганди у мережі X (Twitter) - ЄС
|Nvidia та AMD повідомили, що США обмежили експорт ШІ-чипів у деякі країни Близького Сходу
|Tesla Model 3 отримала редизайн та 600+ км на одному заряді
|Volkswagen представив концепт T7 California