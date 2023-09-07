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АНАЛІТИКА

Підприємці трьох областей зможуть отримати гранти на підвищення енергоефективності

 

Розпочався конкурс на отримання грантів до 1 млн грн на підвищення енергоефективності бізнесу для підприємців із Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Фонд Східна Європа, який проводить конкурс.

"Від шостого вересня у межах проєкту стартує конкурс грантів для українського бізнесу, що постраждав внаслідок війни, у Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Десять підприємств можуть отримати до одного мільйона гривень на закупівлю енергоефективного обладнання. Очікувана тривалість реалізації проєктів - від одного до двох з половиною місяців", - йдеться у повідомленні.

Учасниками відбору можуть стати як господарські товариства, так і комунальні підприємства, що були уражені воєнними діями та мають документальне підтвердження прямого впливу (знищення та/або пошкодження майна підприємства) або непрямого впливу (зменшення виробництва).

Крім того, згідно з інформацією на сторінці проєкту «Power Up!», під час його реалізації буде проведено енергоефективні заходи у Міністерстві фінансів.

Очікується, що результатом впровадження проєкту стане економія енергії не менше 3000 МВт/рік.

Проєкт впроваджується за підтримки програми «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Як повідомлялося, наприкінці серпня розпочався грантовий конкурс для підтримки впровадження підприємствами заходів з енергоефективності в межах проєкту "Підтримка енергомодернізації підприємств у воєнний час". Переможці відбору отримають грант розміром 10 000 євро на одне підприємство.
 

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