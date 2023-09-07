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АНАЛІТИКА

В Україні почнуть розраховувати Індекс цифрової економіки

10:57 07.09.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, яке затверджує перелік показників Індексу цифрової економіки та суспільства (Digital Economy and Society Index - DESI) в Україні, а також порядок збору та обміну даних щодо показників на основі Методології ЄС.

Запровадження цього індексу дозволить відстежувати прогрес у напрямі цифрової економіки, а також порівнювати ситуацію в Україні із цифровими економіками ЄС, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Протягом шести місяців з дня ухвалення розпорядження міністерство розробить методичні рекомендацій складення показників на основі Методології ЄС.

"Цілі Мінцифри відповідають цифровим цілям, які ЄС планує втілити до 2030 року. Вже сьогодні Україна є одним із лідерів цифрової трансформації в регіоні, однак ми продовжуємо працювати задля покращення результатів у всіх напрямах цифровізації", - зазначила заступниця міністра Валерія Іонан.

DESI щорічно публікується Європейською комісією й вимірює прогрес держав-членів ЄС у досягненні цілей Програми цифрового десятиліття ЄС до 2030 року. Ключові елементи DESI відповідають цифровим цілям ЄС: безпечна та стійка цифрова інфраструктура, цифрові навички, цифровізація бізнесу та цифровізація публічних послуг.

У Мінцифри уточнили, що включення України до DESI залежить від спроможності регулярно надавати Єврокомісії необхідні статистичні дані, які зібрані відповідно до вимог ЄС.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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