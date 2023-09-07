У Мінекономіки пояснили, що дає Україні участь у «Тримор'ї»

Статус України асоційованої держави-учасниці «Тримор'я» означає, що наша країна отримала доступ до всіх інструментів, які напрацьовані в рамках ініціативи.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлії Свириденко, повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

«У перший день саміту дискусія концентрувалася передовсім на питанні України. Для наших партнерів війна, яку розпочала Росія, стала приводом задуматися про необхідність зміни світових підходів - модернізацію інфраструктури, транспортних систем, забезпечення продовольством, залучення інвестицій у енергетику та інші стратегічні сектори, аби повністю позбутися російської нафти і газу. Партнери закликали нас долучитися до перебудови архітектури регіону, яка є вимогою часу через російську агресію», - зазначила Свириденко.

Вона зауважила, що для України, і для країн, які є членами чи асоційованими членами ініціативи Трьох морів, ключовим напрямом спрямування зусиль є розвиток логістики та торгівлі в регіоні. Держави, що беруть участь в цій ініціативі, розвивають транспортні спроможності для полегшення експорту з України. А тому, попри війну та регулярні обстріли, торгівля в Дунаї і торговельні шляхи, які йдуть в порти Румунії, Болгарії, Хорватії і Греції швидко розвивається.

«З перемогою і відновленням повної свободи навігації у Чорному морі, ми побачимо нову реальність торгівлі в регіоні Ініціативи Трьох морів - вільну і ефективну, завдяки розвиненій інфраструктурі», - зазначила Юлія Свириденко.

Свириденко також звернула увагу на необхідність вирішення проблем, наявних у торговельних відносинах між країнами. Передусім йдеться про зняття бар'єрів у торгівлі та відновлення експорту українського зерна та інших культур. Ця тема була частиною і виступу Президента України Володимира Зеленського, і зустрічей першого віцепрем'єр-міністра на полях саміту.

Ініціатива трьох морів (ІТМ), також відома як Ініціатива Балтійського, Адріатичного, Чорного морів (БАЧМ), або просто Тримор'я - міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу й Україну, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів. Перший саміт відбувся у Дубровнику в 2016. На сьомому саміті в Ризі 20 червня 2022 року Україна отримала статус партнера-учасника ІТМ, де-факто ставши учасницею цієї ініціативи.