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США вперше передають Україні конфісковані кошти підсанкційних олігархів РФ
10:10 07.09.2023 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати вперше передають Україні кошти, конфісковані у підсанкційних російських олігархів.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
"Окрім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, що потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських військових ветеранів. Ті, хто уможливив агресивну війну Путіна, мають за це заплатити", - сказав Блінкен.
У повідомленні Держдепу щодо допомоги США для України уточнюється, що $5,4 млн конфіскованих активів олігархів будуть виділені на підтримку реінтеграції та реабілітації ветеранів.
Допомога США також включає $175 мільйонів, про які оголосив у середу Пентагон. Ідеться, зокрема, про компоненти систем ППО, ракети для HIMARS, боєприпаси, амуніцію та системи зв'язку.
$100 мільйонів підуть на забезпечення довгострокових військових потреб. $90,5 мільйона - на гуманітарну допомогу з розмінування. $300 мільйонів - на підтримку зусиль правоохоронних органів з відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях, у тому числі в містах і селищах, що зазнають безперервних обстрілів з боку Росії.
$206 мільйонів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу, включаючи продовольство, воду та притулок для вимушених переселенців в Україні, а також біженців за кодоном.
$203 мільйони - на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, посилення ключових реформ, пов'язаних з боротьбою з корупцією, верховенством права та правосуддям, а також на розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією.
Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що загалом Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.
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