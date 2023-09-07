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Складна ситуація: НБУ оцінив темпи росту зарплат в Україні
09:30 07.09.2023 |
Ситуація з доходами домогосподарств від оплати праці в приватному секторі залишається складною. Підвищення зарплат у приватному секторі відбувається несистематично та часто не перекриває інфляцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2023 року).
Як зазначається в огляді, пожвавлення попиту на робочу силу в умовах складнощів з пошуком кваліфікованих працівників та обмеженої пропозиції робочої сили загалом тиснуло в бік зростання номінальних заробітних плат. Виплати з бюджету також підтримують доходи домогосподарств.
"Проте через значну невизначеність ситуація з доходами від оплати праці залишається складною", - вважають в НБУ.
Згідно з опитуванням Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, у І півріччі 2023 року більшість підприємств (59%) не змінювали зарплату. Ті, хто підвищив зарплату (34% опитаних), в середньому збільшили її на 12% з початку року в номінальному вимірі. Лише 14% опитаних підприємств планують підвищувати зарплату до кінця 2023 року, 40% не планують підвищення, а 46% - не визначились.
Ринок праці
За даними НБУ, у серпні економіку підтримували активні польові роботи зі збирання вищого, ніж торік, врожаю ранніх зернових та олійних. Бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та оборонні замовлення стимулювали будівельні роботи та пожвавлення в промисловості. Вагомим був і внесок торгівлі та вантажоперевезень.
"Кількість вакансій надалі зростала, що лише частково пов'язано із сезонністю. Водночас кількість резюме дещо знизилася, що могло відображати як відновлення зайнятості українців, так і стиснення пропозиції робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію", - йдеться в огляді.
Утім, опитування свідчили про подальше посилення диспропорцій на ринку праці - 38% респондентів, опитаних ІЕД у липні зазначили нестачу кваліфікованих працівників (у квітні їх було 31%).
Зарплати під час війни
Нагадаємо, офіційні дані свідчать, що реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни. У черні 2023 року зарплата склала 16 012,38 гривень. Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.
Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.
Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2023 року зросте на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.
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