Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У серпні до місцевих бюджетів перерахували ₴16,6 мільярда

20:57 06.09.2023 |

Економіка

 

Місцеві бюджети у серпні 2023 року отримали 16,6 млрд грн трансфертів із державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У серпні 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 16,6 млрд грн, що становить 88,8% від передбачених розписом асигнувань", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань; на додаткові дотації перераховано в сумі 897 млн грн.

Зазначається, що також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у серпні залишилась реверсна дотація в обсязі 239,3 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень - серпень 2023 року збільшились на 86,4 млрд грн і станом на 1 вересня 2023 становлять 201,8 млрд гривень. Зауважується, що залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Як повідомлялося, у січні-липні 2023 року спрямовано 92,3 млрд грн на трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу видатків держбюджету.

Міжбюджетні трансферти - це необхідний інструмент для створення рівних умов розвитку регіонів та забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2856
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2038  0,08 0,22 37,9385  0,04 0,11
EUR 40,0669  0,13 0,33 41,0681  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес