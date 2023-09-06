Фінансові новини
- |
- 06.09.23
- |
- 22:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У серпні до місцевих бюджетів перерахували ₴16,6 мільярда
20:57 06.09.2023 |
Місцеві бюджети у серпні 2023 року отримали 16,6 млрд грн трансфертів із державного бюджету.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"У серпні 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 16,6 млрд грн, що становить 88,8% від передбачених розписом асигнувань", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань; на додаткові дотації перераховано в сумі 897 млн грн.
Зазначається, що також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у серпні залишилась реверсна дотація в обсязі 239,3 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень - серпень 2023 року збільшились на 86,4 млрд грн і станом на 1 вересня 2023 становлять 201,8 млрд гривень. Зауважується, що залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України.
За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
Як повідомлялося, у січні-липні 2023 року спрямовано 92,3 млрд грн на трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу видатків держбюджету.
Міжбюджетні трансферти - це необхідний інструмент для створення рівних умов розвитку регіонів та забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ передало до суду справу проти банкірів Коломойського про розкрадання коштів «Приватбанку» на 8,4 мільярда
ТОП-НОВИНИ
|Зеркаль більше не є радницею Галущенка - Міненерго
|Кириленко очолив АМКУ
|ВР призначила Умєрова міністром оборони - нардеп
|«Немає потенціалу»: «Слуги народу» зривають прийняття законопроєкту для переговорів про членство в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
У РУБРИЦІ
|Рада ухвалила закон про виплати родинам пожежників і поліцейських, що зникли безвісти чи потрапили у полон
|У серпні до місцевих бюджетів перерахували ₴16,6 мільярда
|Розвиток експорту допоможе підприємствам м'ясної галузі в період війни - Ігор Ляховський
|Зеленський відреагував на прийняття закону про е-декларації без важливої поправки
|Фонд держмайна планує ліквідувати понад 1,2 тисяч підприємств
|Нафта прискорила зниження, Brent на рівні $89,5 за барель
Бізнес
|Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутниками американської системи попередження про ракетний напад
|Маск полегшив поширення роспропаганди у мережі X (Twitter) - ЄС
|Nvidia та AMD повідомили, що США обмежили експорт ШІ-чипів у деякі країни Близького Сходу
|Tesla Model 3 отримала редизайн та 600+ км на одному заряді
|Volkswagen представив концепт T7 California
|X (Twitter) повертає політичну рекламу вперше з 2019 року — дякуємо, Ілону Маску
|Прокурори розслідують витрати Tesla на будівництво секретного «скляного будинку Ілона Маска»