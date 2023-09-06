У серпні до місцевих бюджетів перерахували ₴16,6 мільярда

Місцеві бюджети у серпні 2023 року отримали 16,6 млрд грн трансфертів із державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У серпні 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 16,6 млрд грн, що становить 88,8% від передбачених розписом асигнувань", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань; на додаткові дотації перераховано в сумі 897 млн грн.

Зазначається, що також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у серпні залишилась реверсна дотація в обсязі 239,3 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень - серпень 2023 року збільшились на 86,4 млрд грн і станом на 1 вересня 2023 становлять 201,8 млрд гривень. Зауважується, що залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Як повідомлялося, у січні-липні 2023 року спрямовано 92,3 млрд грн на трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу видатків держбюджету.

Міжбюджетні трансферти - це необхідний інструмент для створення рівних умов розвитку регіонів та забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів.