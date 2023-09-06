Фонд держмайна планує ліквідувати понад 1,2 тисяч підприємств

Людмила Дараган, заступниця Голови ФДМУ

До 2025 року ФДМУ ліквідує понад 1 200 підприємств - це безпрецедентно для України

За рік роботи нашої команди Фонду вдалось консолідувати 65% державних активів. Це більше 2 300 об'єктів, які були тривалий час в управлінні різних державних інституцій. Більшість з них ще на момент проголошення незалежності України мали високий відсоток зношеності активів і потребували інвестицій. За останні ж 30 років - перетворились на проблемні. Роками вони генерували збитки, накопичували борги, занепадали та руйнувались через відсутність діяльності. В міжнародній практиці це називається «distressed assets» або токсичні активи.

Як вони виглядають:

Майно без реєстрації - це найбільший наш клопіт, бо багато держпідприємств роками володіли майном, яке не було внесено в жодний з державних реєстрів і ми виправляємо це.

Відсутність документів - нам передавали і продовжують передавати підприємства без облікових, фінансових та правовстановлюючих документів, що породжує величезну проблему для відновлення їхньої діяльності чи виставлення на приватизацію, і ми займаємось відновленням таких документів.

Незаконне відчуження майна - під час вивчення історії об'єктів відкриваються класичні "схеми" виведення активів з володіння державних підприємств, і якщо є потенційна можливість повернути таке майно, Фонд відкриває чи поновлює судові справи, і починає тривалу боротьбу за них.

Борги - часто на підприємствах взагалі немає коштів або рахунки заблоковані арештами і це унеможливлює фінансування процедур з реєстрації майна та перехід до аукціонів.

Неефективне управління - багато державних підприємств роками не мали ефективного керівництва і Фонд шукає та призначає новий ТОП-менеджмент, спільно з яким готує підприємство до приватизації.

І ось весь цей «спадок» наші фахівці відсортували, перебрали все це "сміттєзвалище", якщо говорити фаховою мовою - провели тріаж. В результаті тріажу визначені об'єкти, які потрібно ліквідувати, щоб мати змогу створити на їхньому місці щось корисне, а також такі, які можна виставити на прозору приватизацію і продати приватному інвестору, погасивши борги, зокрема перед державою, співробітниками та приватними кредиторами, вимоги яких підтверджені у встановленому порядку. Ми всі маємо розуміти, що під час війни бюджету потрібні кошти на озброєння, а не на утримання збиткових активів.

З тих підприємств, що вже віднесені після тріажу до категорії «на ліквідацію», 50% - не мають жодних активів, 10% - не працюють, але мають активи, які можна продати на відкритому аукціоні через Prozorro.Продажі, 10% - втратили свої активи, але ще є можливість повернути їх через суд і потім продати, а 30% - це потенційні банкрути.

Після внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України Фонд планує почати процедуру ліквідації 888 підприємств, із них ліквідувати до кінця 2023 року - 347. В 2024 році в планах - ще 400 підприємств, в 2025 - 141. Крім того, за попередньою оцінкою, ще 390 підприємств мають ознаки неплатоспроможності та можуть бути ліквідовані в межах процедури банкрутства.

Попередньо Фондом проводився портфельний тріаж для визначення підходів з управління зазначеними активами (вищевказані показники - саме з портфельного тріажу). На сьогодні здійснюється поглиблений індивідуальний аналіз щодо кожного з активів (індивідуальний тріаж), що дозволяє ухвалити максимально ефективне рішення щодо подальшої їх долі. Тому плани Фонду можуть бути скориговані ще за результатом проведення індивідуального аналізу.

Залежно від того, до якої з груп належить підприємство, відрізнятиметься і час на його ліквідацію. Найшвидшою є процедура для підприємств з відсутніми активами та боргами - від 4-х до 6-ти місяців. Підприємства, які мають у власності хоча б якісь активи за відсутності боргів - до 8-ми місяців. Підприємства, де необхідно застосовувати судову процедуру повернення майна з незаконного володіння - до 1,5 років. Найтриваліша процедура - банкрутство, строк якої сягає більше 18 місяців.

Така робота кропітка, тривала та зазвичай не видна зовні. Але без неї неможливо пройти очищення від токсичних активів, сформувати портфель стратегічних, які приноситимуть державі прибутки, та запровадити прозору, ефективну політику управління державною власністю.

З ухваленням Закону "Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України" процедура ліквідації держпідприємств стала самоокупною. Більше того, вона забезпечує можливість погасити борги цих підприємств перед державою, виплатити накопичені борги із заробітної плати, а також, зрештою, завершити передачу до архівних установ виробничих та трудових архівів з метою отримання пенсій колишніми працівниками.

Це один з тих великих та результативних кроків, які за підтримки Уряду та Парламенту Фонду вдалось зробити на шляху до Corporate Governance в державному секторі. До кінця 2023 року Фонд має отримати від різних державних органів та установ ще майже 1 200 об'єктів. І щодо них так само буде проведена системна робота.