КС підтвердив конституційність величезних штрафів за нерозмитнені автомобілі

Конституційний Суд України визнав конституційними положення Митного кодексу, відповідно до яких нерозмитнення автомобіля у встановлені законодавством терміни тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів або конфіскацію авто.

Таке рішення КС ухвалив на пленарному засіданні 6 вересня.

Зокрема, Конституційний Суд визнав конституційною санкцію частини шостої статті 481 Митного кодексу, якою передбачено, що:

"Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів".

КС також вважає, що наявність кількох видів стягнень - штрафу або конфіскації транспортного засобу - є достатньою альтернативою покарання, яка дає змогу підходити до порушників індивідуально.

Текст рішення та його резюме будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Суду 7 вересня 2023 року.

Суддею-доповідачем у цій справі виступила Ольга Совгиря.

Нагадуємо:

Ініціатором конституційного подання виступив громадянин Нідерландів Ван Колк Фередерік Йоганнес.

На його думку, указане положення Митного кодексу є надмірним втручанням держави в гарантоване Конституцією України право власності.

Крім цього, він вважав, що відсутність індивідуальних розмірів штрафу унеможливлює реалізацію принципу індивідуалізації юридичної відповідальності під час притягнення особи до адміністративної відповідальності.