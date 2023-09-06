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АНАЛІТИКА

СБУ викрила корупційні схеми в податковій службі та на трьох обласних митницях

 

Служба безпеки України викрила на корупції чиновницю Державної податкової служби в Одеській області, а також ліквідувала нові корупційні схеми на Одеській, Львівській та Житомирській митницях.

Як ідеться в повідомленні СБУ, за результатами оперативних заходів затримано чотирьох посадовців митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру.

Встановлено, що керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у $5 тис. у місцевого підприємця. Натомістть - обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть попри ризики у звітній документації.

За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Також СБУ затримала митників, які за хабарі "допомагали" бізнесменам ввозити свої товари "за прискореною процедурою", а також "обходити" обов'язкові імпортні платежі.

Так, у Одесі: затримано заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який "занижував" для імпортерів митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку. Щомісяця посадовець проводив через схему майже 100 товарних контейнерів, кожен з яких "оцінював" у $500.

У Львові: затримано головного державного інспектора митного поста "Краківець", який вимагав гроші за нестворення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень. У разі відмови - погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю.

У Житомирі: за матеріалами СБУ перед судом постануть очільниця місцевої митниці та її підлеглий - начальник відділу контролю митної вартості. Посадовці створили власне організоване злочинне угруповання і регулярно одержували хабарі від підприємців за "безперешкодне" ввезення іноземних товарів в Україну.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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