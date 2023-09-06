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«єВідновлення»: Виплачено перший мільярд на ремонти пошкодженого обстрілами житла
13:23 06.09.2023 |
За програмою "єВідновлення" виплачено 1 млрд грн для ремонтів квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли.
Як ідеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, на даний момент отримали виплати 12 146 людини, що подали заявки. Загалом таких понад 41 тис. Традиційно звертаюсь до місцевих влад - у ваших силах пришвидшити роботу комісій.
Найбільше заяв надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з Росією.
* Харківська - 17 тис. заяв;
* Ірпінська - 3 тис. заяв;
* Ізюмська - 1,6 тис. заяв;
* Миколаївська - 1,3 тис. заяв;
* Балаклійська - 1,3 тис. заяв.
35% з тих, хто взяв участь у програмі "єВідновлення" - це люди, яким за 60. Найстарші одержувачі допомоги - три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.
75% всіх грошей на будівельні матеріали були витрачені у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.
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