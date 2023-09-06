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Правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги зміняться з 1 грудня
12:54 06.09.2023 |
Міністерство соціальної політики України повідомило про зміну правил ввезення та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня.
"5 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану". Відповідно до постанови, змінюються правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги, а інформація про неї буде оцифрована в автоматизованій системі", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Зазначено, що серед основних змін - упровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги.
Зокрема, за допомогою вебплатформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги" організації, що мають намір ввезти гумдопомогу, зможуть зареєструватися, авторизуватися на сайті, сформувати та подати декларацію, яка шляхом інформаційного обміну буде прямувати на митницю.
"Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж", - наголосили у відомстві.
Таким чином збережено декларативний принцип увезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, а процес увезення таких вантажів спрощено.
Також унормовано, що організації, які ввозять гуманітарну допомогу, подаватимуть публічні звіти після її розподілу.
"Після того, як організація ввезла допомогу, перед роздачею потрібно буде зробити її опис у системі. Потім - внести дані: коли і де (без зазначення персональних даних осіб) роздано вантаж, чи є залишки і які. Такий механізм покаже шлях гуманітарної допомоги від донора через отримувача до набувачів та гарантуватиме прозорість процесу", - додали в міністерстві.
Крім того, ухвалена постанова скасовує гарантійні листи, що означає, що гуманітарну допомогу для військових ввозитимуть без додаткового бюрократичного навантаження.
Згідно з повідомленням, систему буде запущено 1 грудня 2023 року.
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