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НАЗК 6 вересня запускає Єдиний портал повідомлень викривачів

 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з 6 вересня запускає Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати, повідомляє відомство.

"НАЗК запускає Єдиний портал повідомлень викривачів. Спеціальний ресурс забезпечує надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах - інформація викривачів оперативно надходитиме її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції, а також до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції (НАЗК, НАБУ, Нацполіції, органів прокуратури)", - йдеться в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, до порталу протягом 180 робочих днів буде під'єднано понад 92 тис. організацій: спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції НАЗК, НАБУ, Офіс генпрокурора, Нацполіція, ДБР, міністерства, ОДА-ОВА, ВРУ, Кабмін, Офіс президента України, РНБО, ЦВК, КСУ, держкомпанії, місцеві ради тощо.

"Портал забезпечує цілодобовий відкритий доступ для подання повідомлень (у тому числі анонімних) про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Це - зручний і простий інструмент, який мінімізує людський фактор, унеможливлює втручання в систему і витік інформації. Тож, якщо вам стали відомі факти корупційних правопорушень у вашій організації, повідомляйте про них. Портал підкаже, як це зробити швидко і правильно", - наголошують у повідомленні.

Як інформує НАЗК, посилання на портал викривачів можна легко знайти на сайті НАЗК, а також на офіційних вебресурсах тих організацій та установ, які будуть підключені до порталу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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