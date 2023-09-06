Фінансові новини
- |
- 06.09.23
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Всесвітній банк виділив Україні $230 мільйонів на відновлення зруйнованого Росією
09:24 06.09.2023 |
Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про виділення першого траншу на суму $232 млн и у рамках проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (Housing Repair for People's Empowerment - HOPE).
Угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банердж, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Загальний обсяг фінансування рамкового проекту сягає $800 млн. Підписана угода передбачає надання Світовим банком початкового фінансування у розмірі $232 млн.
"Кошти буде спрямовано на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків на підконтрольних Україні територіях", - зазначається у повідомленні.
Це фінансування складається з:
* гранту у розмірі $162,2 млн від Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку;
* позики у розмірі $70 млн від МБРР під гарантію уряду Японії.
"Метою проекту HOPE є створення належних умов для повернення українців до постраждалих від бойових дій територій у звільнених регіонах України. Проєкт також підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями інтеграції в ЄС", - додали у пресслужбі Мінфіну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Держсекретар США прибув до Києва
|Кабмін схвалив скасування мораторію на проведення податкових перевірок з 1 жовтня
|Рада відновила електронне декларування, але засекретила декларації ще на рік
|Рада дозволила чиновникам уникати відповідальності за брехню в декларації на 1,3 мільйона
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
У РУБРИЦІ
|В ОП назвали варіант компенсації акціонерам «Укрнафти»
|Правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги зміняться з 1 грудня
|Міжнародні резерви України в серпні знизилися на 3,2%, до $40,4 млрд - НБУ
|Кабмін офіційно вніс подання до Верховної Ради на Павла Кириленка про призначення на посаду голови АМКУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.09.23
|НАЗК звернеться до Зеленського з проханням накласти вето на законопроєкт про декларування чиновників
Бізнес
|Маск полегшив поширення роспропаганди у мережі X (Twitter) - ЄС
|Nvidia та AMD повідомили, що США обмежили експорт ШІ-чипів у деякі країни Близького Сходу
|Tesla Model 3 отримала редизайн та 600+ км на одному заряді
|Volkswagen представив концепт T7 California
|X (Twitter) повертає політичну рекламу вперше з 2019 року — дякуємо, Ілону Маску
|Прокурори розслідують витрати Tesla на будівництво секретного «скляного будинку Ілона Маска»
|X (Twitter) отримав ліцензію на криптоплатежі на тлі понад 2 тис. позовів ексспівробітників на $3,5+ млн