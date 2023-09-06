Всесвітній банк виділив Україні $230 мільйонів на відновлення зруйнованого Росією

Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про виділення першого траншу на суму $232 млн и у рамках проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (Housing Repair for People's Empowerment - HOPE).

Угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банердж, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Загальний обсяг фінансування рамкового проекту сягає $800 млн. Підписана угода передбачає надання Світовим банком початкового фінансування у розмірі $232 млн.

"Кошти буде спрямовано на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків на підконтрольних Україні територіях", - зазначається у повідомленні.

Це фінансування складається з:

* гранту у розмірі $162,2 млн від Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку;

* позики у розмірі $70 млн від МБРР під гарантію уряду Японії.

"Метою проекту HOPE є створення належних умов для повернення українців до постраждалих від бойових дій територій у звільнених регіонах України. Проєкт також підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями інтеграції в ЄС", - додали у пресслужбі Мінфіну.