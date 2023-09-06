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АНАЛІТИКА

ЄБРР розморозив фінансування будівництва доріг до пунктів пропуску на кордоні

22:36 05.09.2023 |

Економіка

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділяє 182 млн євро на будівництво під'їзних доріг до пунктів пропуску на кордоні України з Європейським Союзом у рамках проєкту "Розвиток транс'європейської транспортної мережі (Україна - дорожні коридори)". Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Гроші виділили на капітальний ремонт автомобільної дороги М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська до міжнародного пункту пропуску "Рава-Руська - Гребінне". Ця дорога є основним маршрутом, що з'єднує Львів із Варшавою та частиною Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

У 2020 році між Україною та ЄБРР було підписано кредитну угоду "Розвиток Транс'європейської транспортної мережі (Україна - дорожні коридори)". Згідно з угодою сума позики ЄБРР на будівництво та розвиток доріг становила 450 млн євро. Водночас співфінансування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) становило додатково 450 млн євро.

У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Росії початок реалізації проєкту був вимушено призупинений.

"ЄБРР провів аудит безпеки дорожнього руху, аналіз економічної доцільності інвестицій, екологічну та соціальну оцінку проєкту та вирішили направити частину коштів на капітальний ремонт частини автомобільної дороги М-09. Виконання робіт у повному обсязі знизить логістичні витрати у напрямку перевезень Україна - ЄС", - прокоментував віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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