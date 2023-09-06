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Йоганн Вольфганг фон Гете
Уряд збільшив бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік
22:08 05.09.2023 |
Кабінет Міністрів вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік, збільшивши дохідну і видаткову частини, для здійснення виплат окремим категоріям українців.
Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
«Внесено зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік. Збільшено власні доходи за загальнообовʼязковим державним пенсійним страхуванням та видатки на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), які не виплачено за період до місяця їх відновлення, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території», - йдеться в повідомленні.
Згідно із проєктом урядової постанови, джерелом забезпечення видатків ВПО є кошти державного бюджету; видатки на пенсійні виплати цій категорії осіб за минулі періоди збільшено на 850 млн грн та, відповідно, на цю суму зменшено дефіцит коштів Пенсійного фонду.
Крім того, уряд збільшив дохідну і видаткову частини бюджету ПФУ на 1,038 млрд грн для здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у липні 2023 року ухвалив постанову, відповідно до якої держава забезпечить до Дня Незалежності України разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи власну країну.
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