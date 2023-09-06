Кабмін затвердив механізм отримання е-резидентства в Україні

Механізм отримання іноземцями резидентства онлайн схвалив уряд України на засіданні у вівторок, повідомило Міністерство цифрової трансформації в телеграмі.

"Уряд ухвалив постанову, яка визначає механізм отримання іноземцем резидентства онлайн. Незабаром підприємці з різних країн зможуть реєструвати бізнес і сплачувати податки в український бюджет. Отримати статус можна буде без відвідування України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що документ урегулює питання отримання та скасування статусу е-резидента, забезпечення захисту персональних даних і чіткий контроль з боку податкової служби та банків без обов'язкового відвідування України для реєстрації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, Кабмін затвердив порядок набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікації осіб, які мають намір набути статусу е-резидента, ідентифікації осіб та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг, а також порядок формування та ведення інформаційної системи "Е-резидент", доступу до неї органів державної влади та податкових агентів - платників єдиного податку.

Уточнюється, що статус е-резидента не надає жодних переваг щодо перебування на території України та перетинання державного кордону України, реалізації права на тимчасове або постійне проживання в Україні, прийняття до громадянства України, визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, порівняно з іншими іноземцями відповідно до законодавства.

Раніше Мінцифри відкоригувало список країн, підприємці яких стануть першими e-резидентами в Україні: до нього ввійшли Словенія, Індія, Пакистан і Таїланд.

Крім того, повідомлялося, що закон із поправками до Податкового кодексу та низки інших законів про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів (е-резидентство) набув чинності 1 квітня 2023 року. Під час роботи "е-резидент" сплачуватиме 5-відсотковий податок від доходів у межах ліміту ФОП 3-ї групи, а понад ліміт - 15%, але тільки за зовнішніми контрактами з експорту послуг.

З 1 квітня Національний банк України надав право електронним резидентам (е-резидентам) відкривати поточні рахунки в банку, реалізувавши норму закону від 6 жовтня 2022 року "Про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів".

Над проєктом "Е-резидентство" Мінцифри працювало з 2019 року.

"Е-резидент" - це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод. Він також дає змогу дистанційно заснувати бізнес у країні.

Зазначалося, що на першому етапі проєкту можна буде зареєструватися тільки у формі ФОП, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Наразі триває тестування інформаційної системи "Е-резидент".