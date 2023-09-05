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Кабмін схвалить проєкт держбюджету-2024 до 15 вересня - Шмигаль

18:07 05.09.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України схвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"До 15 вересня уряд схвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік. Його розроблення вже на фінальній стадії. Пріоритетом №1 - як і цього року - буде сектор безпеки та оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди - все це дуже важливо для нас", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, другим акцентом бюджету стане зарплата лікарів, учителів і соціальні виплати.

"Плануємо на наступний рік двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, фінансуватимуться субсидії, допомога ВПО та інші виплати", - зазначив прем'єр.

Третій пріоритет, за словами Шмигаля, - відновлення.

"Для нас важливо продовжити і завершити проєкти відновлення, які вже стартували, а також розпочати нові. Росія і надалі атакуватиме цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому якнайшвидше відновлення залишиться актуальним і наступного року", - констатував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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