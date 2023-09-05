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Українці купили рекордну кількість вживаних іномарок з серпня 2022 року – асоціація
13:17 05.09.2023 |
У серпні 2023 року український автопарк поповнили понад 21 тис вживаних легкових авто, що були ввезенні з-за кордону.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що порівняно з липнем 2023 року реєстрації таких авто зросли майже на 12%, а відносно показників серпня 2022 року попит на імпортовані авто зріс на 27%.
Таким чином, серпневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців, зазначили в асоціації.
При цьому найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 45%. Далі йдуть дизельні - 32%, електромобілі - 15%, авто з ГБО - 5%, гібриди - 3%.
А лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.
До топ-3 найпопулярніших моделей серпня увійшли Volkswagen Golf (1725 од.), Renault Megane (1363 од.) та Skoda Octavia (952 од.).
Також у топ-5 - Volkswagen Passat (835 од.) та Nissan Leaf (505 од.).
Повідомляється, що середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 10 років.
"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 127 тис уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період", - йдеться у повідомленні.
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