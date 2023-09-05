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АНАЛІТИКА

Зі спецрахунку НБУ на потреби оборони вже перераховано понад ₴29,2 мільярда

09:06 05.09.2023 |

Економіка

 

Від початку війни зі спеціального рахунку, відкритого Національним банком, на потреби оборони перераховано понад 29,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Загалом з початку війни Національний банк перерахував на потреби оборони понад 29,2 млрд грн, у серпні - майже 1,2 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Станом на 1 вересня 2023 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 982 млн грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 1,2 млрд грн. Загалом із початку війни на спецрахунок надійшло понад 30 млрд грн в еквіваленті.

Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та багатьох інших країн світу). З-за кордону в іноземній валюті надійшло понад 11,8 млрд грн в еквіваленті.

Станом на 1 вересня 2023 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики України, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 108 млн грн. За серпень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло майже 3,1 млн грн. Близько половини коштів з початку війни надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Мінсоцполітики, що є отримувачем та розпорядником коштів, вже перерахувало з цього рахунку понад 845 млн грн для надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф.

Як повідомлялося, Національний банк України змінив номери рахунків для зарахування коштів у доларах США на підтримку Збройних сил України та для гуманітарної допомоги.
 

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