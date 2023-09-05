Імпорт е/е в Україні в серпні зріс у 1,5 раза, експорт знизився вчетверо

Імпорт електроенергії в Україну в серпні зріс на 57,7% - до 115,596 тис. МВт-год порівняно з 73,298 тис. МВт-год у липні, свідчать дані мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з цими даними, імпорт надходив зі Словаччини обсягом 85,949 тис. МВт-год (у липні 58,656 тис. МВт-год), з Молдови - 20,237 тис. МВт-год (13,862 тис. МВт-год), а також із Польщі 9,41 тис. МВт-год (0,8 тис. МВт-год).

Найбільші обсяги імпорту надійшли 8 серпня зі Словаччини - 7,545 тис. МВт-год.

Водночас експорт е/е становив 0,204 тис. МВт-год, що вчетверо менше липневого (0,804 тис. МВт-год). Він надходив один день, 27 серпня, обсягом 0,2 тис. МВт-год до Словаччини та 0,004 МВт-год до Молдови.

Минулого місяця за право імпортувати е/е за словацьким напрямком трейдери, за підрахунками "Енергореформи", з огляду на дані на аукціонній платформі "Укренерго", заплатили загалом приблизно 1,2 млн грн (у липні 7,2 млн грн), а найвищою була ціна перерізу в 400 грн/МВт-год на післяобідню годину 20 серпня. Кількість учасників аукціонів "Укренерго" з розподілу перетину становила 12-19 компаній. Традиційно на цьому напрямку переріз бронюють, зокрема, "Д.Трейдінг", "ДЕ Трейдинг", "ЕРУ Трейдінг", "Компанія Юнекс", "Некстрейд", "ТЕС", "ТЕП".

Водночас за перетин Молдова-Україна трейдери сплатили майже 0,8 млн грн (удесятеро більше, ніж у липні), а найвищою була його ціна в 350 грн/МВт-год на 19 серпня.

Кількість учасників аукціонів - від двох до дев'яти компаній. Серед них - "Д.Трейдінг", "ДЕ Трейдинг", "Артлекс-Груп", "Куб Енерджі", "Соліпауер", "СіПіДжі-Енерджі".

Як повідомлялося, переріз для експорту е/е в єдиний день серпня, коли він здійснювався, - 27 числа, бронювали до Словаччини "ЕРУ Трейдінг" і "ТЕС", до Молдови - "Соліпауер Трейдінг" і "Укргідроенерго".

"Укренерго" для покриття попиту було змушене застосовувати аварійну допомогу з Румунії та Польщі, обсяги якої стали безпрецедентними в серпні - її застосовували третину місяця, а її загальний обсяг становив майже 19 тис. МВт-год (у липні було лише 1,2 тис. МВт-год).