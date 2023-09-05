Держборг України в серпні зріс на 3,1%

Сукупний державний борг України в серпні 2023 року зріс на 3,1% до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні - на $4 млрд, до $132,92 млрд, у гривневому - на 146,2 млрд грн, до 4 трлн 860,6 млрд грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з ними, прямий держборг збільшився на 3,3% - до $123,63 млрд, або до 4 трлн 521,1 млрд грн, і становив 93,0% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Повідомляється, що зовнішній прямий борг у серпні зріс на 4,4%, або $3,52 млрд - до $83,41 млрд, тоді як внутрішній прямий - на 1,1%, або 15,8 млрд грн, до 1 трлн 470,75 млрд грн (еквівалент $40,22 млрд).

Сукупний зовнішній держборг України в серпні-2023 збільшився на 4,1%, або на $3,58 млрд, - до $90,77 млрд, тоді як сукупний внутрішній - на 1,0%, або на 15,2 млрд грн, до 1 трлн 541,4 млрд грн.

У результаті частка сукупного зовнішнього держборгу зросла до 68,3%.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у євро на кінець серпня зросла до 28,36%, в американських доларах - до 26,66%, тоді як у гривні знизилася до 28,87%, у СПЗ - до 12,89%, у канадських доларах - до 2,48%, а в єні та британських фунтах залишилася на рівні 0,72% і 0,02% відповідно.

Відомство також уточнило, що 64,86% держборгу має фіксовану процентну ставку, тоді як 12,89% прив'язано до ставки МВФ, 7,85% - до SOFR, 3,88% - до EURIBOR, 0,72% - до TORF.

Ставка ще за 2,99% держборгу прив'язана до індексу споживчих цін, а 6,49% - до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП з портфеля Нацбанку. Найновішими з них стали папери з прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповував у рамках емісійного фінансування бюджету.

Нарешті, 0,31% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, що використовується в програмах портфельних гарантій.

Як повідомлялося, державний і гарантований державою борг України 2022 року збільшився на $13,4 млрд - до $111,45 млрд. За вісім місяців цього року держборг збільшився на $21,47 млрд, або на 19,3%.

МВФ у рамках першого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною наприкінці червня значно поліпшив прогноз зростання держборгу цього року - з 98,3% ВВП до 88,1% ВВП, зокрема, за рахунок перегляду його оцінки на кінець минулого року з 81,7% ВВП до 78,5% ВВП.