Фінансові новини
- |
- 05.09.23
- |
- 09:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українцям хочуть спростити отримання компенсацій за єВідновленням
23:24 04.09.2023 |
Українцям, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії, можуть спростити отримання компенсації за програмою єВідновлення. Йдеться про скасування довідки про несудимість, яка зараз входить до пакету необхідних документів для отримання допомоги. Про це на зустрічі "Парламент та громадяни: відкритий діалог у період війни" з громадськістю, організованій за підтримки проєкту USAID, повідомила Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії Слуга Народу Олена Шуляк.
"У кількох містах замість захисту ця довідка лише ускладнювала процес, тому не виключаю, що цю норму невдовзі скасують. Також разом з Міністерством юстиції ми напрацьовуємо зміни до законодавства, щоб зробити спрощений судовий порядок для випадків, коли в людини з якихось причин немає документів", - зауважила нардепка.
Також вона повідомила, що спрощувати процедуру отримання компенсації будуть для жителів повністю зруйнованих міст, наприклад, на сході України. Крім того, цієї осені розпочнеться третій і четвертий етап програми єВідновлення, наголосила Шуляк.
Заяви про руйнування житла на сьогодні подали вже понад 500 тисяч людей. Майже 40 тисяч надіслали заяви на компенсацію за програмою єВідновлення. Понад 11 тисяч сімей скористатися такою можливістю й отримали цільові гроші на свої картки. Понад 100 мільйонів витрачено на будівельні матеріали та роботи.
"Українці, які отримали компенсацію у межах єВідновлення, здійснили вже 7 719 операцій на суму 94 млн грн. Середній чек становить 12 000 грн", - повідомила Шуляк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перемовник, який багато знає. Навіщо Умєров Зеленському
|Кабмін забере у місцевих бюджетів податок на виплати військовослужбовцям
|Міноборони замовили в українських виробників кращих і дешевших курток для військових на 1,9 мільярда
|Закон про продаж сигарет у duty-free не набрав чинності через зволікання з його публікацією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
У РУБРИЦІ
|В Україні збільшили прогноз урожаю зернових та олійних до 80,5 мільйона тонн
|Банки минулого тижня видали доступних кредитів на 2,6 мільярда
|Зі спецрахунку НБУ на потреби оборони вже перераховано понад ₴29,2 мільярда
|Ціни на нафту стабілізувалися, оскільки економічні проблеми Китаю компенсують очікуване скорочення постачання
|Регулятор вимагає від «Укренерго» пояснень причин залучення аварійної допомоги від сусідніх країн
|Імпорт е/е в Україні в серпні зріс у 1,5 раза, експорт знизився вчетверо
Бізнес
|Volkswagen представив концепт T7 California
|X (Twitter) повертає політичну рекламу вперше з 2019 року — дякуємо, Ілону Маску
|Прокурори розслідують витрати Tesla на будівництво секретного «скляного будинку Ілона Маска»
|X (Twitter) отримав ліцензію на криптоплатежі на тлі понад 2 тис. позовів ексспівробітників на $3,5+ млн
|Instagram анонсував нову функцію для Stories
|Google Meet представила штучний інтелект, який може бути присутнім на зустрічі замість користувача
|Google стверджує, що понад половина стартапів у галузі генеративного ШІ використовують хмарні сервіси компанії