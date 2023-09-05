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АНАЛІТИКА

Українцям хочуть спростити отримання компенсацій за єВідновленням

23:24 04.09.2023 |

Економіка

 

Українцям, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії, можуть спростити отримання компенсації за програмою єВідновлення. Йдеться про скасування довідки про несудимість, яка зараз входить до пакету необхідних документів для отримання допомоги. Про це на зустрічі "Парламент та громадяни: відкритий діалог у період війни" з громадськістю, організованій за підтримки проєкту USAID, повідомила Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії Слуга Народу Олена Шуляк.


"У кількох містах замість захисту ця довідка лише ускладнювала процес, тому не виключаю, що цю норму невдовзі скасують. Також разом з Міністерством юстиції ми напрацьовуємо зміни до законодавства, щоб зробити спрощений судовий порядок для випадків, коли в людини з якихось причин немає документів", - зауважила нардепка.

Також вона повідомила, що спрощувати процедуру отримання компенсації будуть для жителів повністю зруйнованих міст, наприклад, на сході України. Крім того, цієї осені розпочнеться третій і четвертий етап програми єВідновлення, наголосила Шуляк.

Заяви про руйнування житла на сьогодні подали вже понад 500 тисяч людей. Майже 40 тисяч надіслали заяви на компенсацію за програмою єВідновлення. Понад 11 тисяч сімей скористатися такою можливістю й отримали цільові гроші на свої картки. Понад 100 мільйонів витрачено на будівельні матеріали та роботи.

"Українці, які отримали компенсацію у межах єВідновлення, здійснили вже 7 719 операцій на суму 94 млн грн. Середній чек становить 12 000 грн", - повідомила Шуляк.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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