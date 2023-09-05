За програмою єРобота ветерани отримають ще 6,3 мільйона на створення бізнесу

За підсумками чергової хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів 17 переможців отримають кошти від держави на старт або розвиток бізнесу на 6,3 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"За підсумками дев'ятої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів 17 переможців отримають кошти від держави на старт або розвиток свого бізнесу на 6,3 млн грн. Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" переможцями стали вже 88 ветеранів та членів родин учасників бойових дій, які отримають гранти на 32 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Серед 17 переможців дев'ятої хвилі 11 - учасники бойових дій, 6 - члени родин ветеранів. Більшість з них - 10 переможців - запросили грант до 250 тис грн, 6 - до 500 тис грн, 1 - до 1 млн грн.

На грантові кошти переможці планують, зокрема, відкрити пекарню, магазин-кав'ярню, автомийку, салон краси, косметологічну клініку та кабінет естетичної медицини, започаткувати підприємство з виробництва меблів, а також компанію, що виконуватиме підводні роботи. Окрім того, низка ветеранів отримали гранти на масштабування вже діючого бізнесу - планують модернізувати АЗС, збільшити обсяги випічки хліба та хлібобулочних виробів, виготовлення виробів з граніту та мармуру.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти: 250 тис грн - для ветерана за умови створення одного робочого місця, 500 тис грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення двох робочих місць, 1 млн грн - для ветерана, який має досвід підприємницької діяльності, зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани.

Гранти у розмірі 500 тис грн та 1 млн грн надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Як повідомлялось, проєкт єРобота був запроваджений урядом у липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць.

Із 10 квітня 2023 року уряд запустив грантову програму для ветеранів, ветеранок та другого з їх подружжя. Відповідно до умов програми вони можуть отримати кошти на розвиток бізнесу в розмірі від 250 000 грн до 1 млн грн.