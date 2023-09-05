За програмою єРобота переробні підприємства отримають гранти на ₴211 мільйонів

У межах програми єРобота 47 підприємців, що працюють у переробній галузі, отримають гранти від держави на 211 млн грн для розвитку бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Вітчизняні компанії мають більше виготовляти готової продукції з високою часткою доданої вартості для українських споживачів, а також для експорту. Саме тому одна з грантових програм спрямована на стимулювання підприємців, які займаються переробкою. За підсумками чергової хвилі подачі заяв на гранти для переробних підприємств, ми маємо 47 переможців, які загалом отримають 211 млн грн на розширення свого бізнесу", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Від початку дії грантової програми фінансову підтримку від держави отримали вже 485 компаній на 2,8 млрд грн. При цьому вони створили понад 6 тисяч нових робочих місць для українців та сплатили понад 400 млн грн податків до бюджету.

За грантовою програмою для переробних підприємств «Новий рівень» підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн на розвиток бізнесу. При цьому обов'язковою умовою надання коштів є створення отримувачем гранту нових робочих місць, зокрема, він має створити до 25 робочих місць.

Як повідомлялось, урядовий проєкт єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Зараз прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.

