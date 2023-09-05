В Дії можна подати заявку ще на чотири види фінансової допомоги

На порталі Дія запустили чотири послуги для сімей з дітьми. Заяви на фінансову допомогу можна подати онлайн. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Facebook.

Щоб отримати послуги, потрібно авторизуватися на порталі Дія, вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або Дія.Підписом.

Можна подати такі заяви на допомогу:

- на дитину одинокій матері або батьку;

- у разі усиновлення дитини;

- людині, яка доглядає за хворою дитиною;

- людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.