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АНАЛІТИКА

Мінфін пропонує концентрувати ПДФО військових у спецфонді для оборони з 2024р. - депутат

17:23 04.09.2023 |

Економіка, Право

 

Міністерство фінансів пропонує спрямувати 100% надходжень від податку на доходи фізичних осіб із зарплат військових на потреби оборони через спецфонд держбюджету в 2024 році, повідомив перший заступник голови Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Щодо військового ПДФО. Моя колега Галина Васильченко запитала у Мінфіну, що там планується на 2024 рік. Відповідь Мінфіну: планується, що всі 100% ПДФО із зарплат військових надходитимуть до спецфонду Держбюджету і спрямовуватимуться на потреби оборони", - написав нардеп у телеграм-каналі в понеділок.

Железняк висловив припущення, що ці зміни заплановано в рамках змін Бюджетного кодексу під проєкт держбюджету на 2024 рік.

Наразі ПДФО за ставкою 18% спрямовується переважно до місцевих бюджетів.

Як повідомлялося з посиланням на Мінфін, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у липні становили 76,9 млрд грн порівняно з 75,5 млрд грн у червні та 76,7 млрд грн у травні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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