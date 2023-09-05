Мінфін пропонує концентрувати ПДФО військових у спецфонді для оборони з 2024р. - депутат

Міністерство фінансів пропонує спрямувати 100% надходжень від податку на доходи фізичних осіб із зарплат військових на потреби оборони через спецфонд держбюджету в 2024 році, повідомив перший заступник голови Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Щодо військового ПДФО. Моя колега Галина Васильченко запитала у Мінфіну, що там планується на 2024 рік. Відповідь Мінфіну: планується, що всі 100% ПДФО із зарплат військових надходитимуть до спецфонду Держбюджету і спрямовуватимуться на потреби оборони", - написав нардеп у телеграм-каналі в понеділок.

Железняк висловив припущення, що ці зміни заплановано в рамках змін Бюджетного кодексу під проєкт держбюджету на 2024 рік.

Наразі ПДФО за ставкою 18% спрямовується переважно до місцевих бюджетів.

Як повідомлялося з посиланням на Мінфін, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у липні становили 76,9 млрд грн порівняно з 75,5 млрд грн у червні та 76,7 млрд грн у травні.