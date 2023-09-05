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Дефіцит загального фонду держбюджету України в серпні-2023 зріс до 122,2 млрд грн, видатки - до 248,2 млрд грн - Мінфін

20:15 04.09.2023 |

Економіка

 

Дефіцит державного бюджету України в серпні 2023 року становив 130,7 млрд грн порівняно зі 107,6 млрд грн у липні і 135,1 млрд грн у червні, повідомило Міністерство фінансів у понеділок на своєму сайті.

Воно уточнило, що за загальним фондом дефіцит зріс до 122,2 млрд грн із 94,9 млрд грн місяцем раніше, що менше дефіциту в червні - 130,8 млрд грн.

Мінфін із посиланням на оперативні дані Держказначейства зазначив, що касові видатки держбюджету в серпні значно збільшилися до 310,1 млрд грн після спаду в липні до 282,6 млрд грн із 376,4 млрд грн у червні.

За загальним фондом вони також зросли до 248,2 млрд грн із 231,9 млрд грн у липні проти 264,7 млрд грн у червні.

Як зазначив Мінфін, у серпні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету знизилися до 124,7 млрд грн зі 136,7 млрд грн у липні та 133,7 млрд грн у червні, водночас грантової міжнародної допомоги США не було, тоді як раніше вона забезпечувала майже 45 млрд грн щомісяця.

Загалом за січень-серпень цього року касові видатки держбюджету досягли 2 трлн 377,0 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 887,7 млрд грн, або 93% розпису проти 93,4% за підсумками липня і 95% за підсумками травня. Доходи держбюджету за вісім місяців становили 1 трлн 655,5 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 130,8 млрд грн, з яких 317,2 млрд грн - грантова міжнародна допомога (США - 310,8 млрд грн), зокрема загального фонду - 1 трлн 6,1 млрд грн.

За січень-серпень держбюджет було виконано з дефіцитом 714,6 млрд грн, зокрема загальний фонд - 749,8 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1 трлн 237,4 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 березня 2023 року збільшила видатки держбюджету-2023 на 487 млрд грн, доходи - на 61 млрд грн, що спричинило зростання дефіциту на 419 млрд грн.

Тепер доходи держбюджету визначено в розмірі 1 трлн 390,4 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 233,8 млрд грн, тоді як видатки - відповідно 3 трлн 75,9 млрд грн і 2 трлн 783,4 млрд грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1 трлн 719,7 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 543,9 млрд грн. Передбачається, що він буде профінансований майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень у розмірі $42 млрд.

Мінфін уточнив, що податок на додану вартість (ПДВ) із вироблених в Україні товарів у серпні приніс 20,0 млрд грн порівняно з 18,7 млрд грн у липні, водночас відшкодування ПДВ знизилося з 10,0 млрд грн до 9,0 млрд грн.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 34 млрд грн (у липні - 30,8 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 14,6 млрд грн (15,2 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 4,2 млрд грн (5,4 млрд грн); податок на прибуток підприємств - 30,9 млрд грн (3,2 млрд грн). Акцизний податок приніс держбюджету ще 10,1 млрд грн (8,7 млрд грн), ввізне і вивізне мито - 2,8 млрд грн (2,4 млрд грн).

Уточнюється, що Держподатслужба перевиконала розпис за серпень на 0,3%, або на 0,2 млрд грн, тоді як Держмитслужба недовиконала на 4,7%, або 1,8 млрд грн.

За вісім місяців ДПС перевищила план на 2,4%, або 11,2 млрд грн, тоді як ДМС недовиконала на 2,1%, або 5,3 млрд грн.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в серпні 2023 року знизилися до 38,2 млрд грн із 39,4 млрд грн у липні, додав Мінфін.

Згідно з його даними, фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету в серпні 2023 року знизилися до 86,9 млрд грн зі 154,6 млрд грн у липні та 140,2 млрд грн у червні, а сумарно за вісім місяців досягли 1 трлн 120,6 млрд грн, або 88,2% від плану.

Зокрема від розміщення ОВДП за вісім місяців було отримано 351,3 млрд грн (за серпень - 26,5 млрд грн), з яких в іноземній валюті - 106,5 млрд грн (0,8 млрд грн), або $2191,1 млн і EUR660,9 млн (у серпні - EUR20 млн).

Платежі з погашення держборгу в серпні-2023 зросли до 28,5 млрд грн із 26,9 млрд грн у липні, тоді як з обслуговування - до 31,7 млрд грн із 11,2 млрд грн у липні.

Мінфін наголосив, що роловер за ОВДП за вісім місяців був повним: залучені за ОВДП кошти дали змогу повністю покрити потреби у виплаті за ними.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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