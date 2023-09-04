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Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку
13:40 04.09.2023 |
Кабінет міністрів змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 1 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Зокрема, змінами до Порядку обчислення середньої заробітної плати передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для надання матеріальної (грошової) допомоги проводиться з урахуванням виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання матеріальної (грошової) допомоги, а обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на таку відпустку.
Також внесено зміни до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у частині можливості надання матеріальної допомоги у розмірі не більше середньомісячної заробітної плати (замість середньомісячної заробітної плати).
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