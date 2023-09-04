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АНАЛІТИКА

Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва

12:38 04.09.2023 |

Економіка

Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва

 

Від початку великої війни свою роботу припинили 290 910 ФОПів, проте кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є "довоєнні" рекорди.

Про це повідомляється на сайті Опендатабот.

Зазначається, станом на початок осені 2023 року в Україні працюють 2 052 326 ФОПів.

Так, наприклад, у червні було зареєстровано 31 477 ФОПів - рекордна кількість за останні три роки. В середньому, зараз на місяць реєструється близько 25 тис нових справ.

Проте в середньому зараз закривається близько 17 тис справ на місяць.

Загалом з квітня 2022 року по вересень 2023 найбільша різниця між відкриттям та закриттям нових ФОПів зафіксована у прифронтових регіонах та тих, де велися або ведуться бойові дії. Так:

* Донецька область втратила 8.2 тисячі підприємців;
* Харківська - 7,1 тисячі;
* Херсонська - 4,5 тисячі;
* Луганська - 3,7 тисячі;
* Запорізька - більш ніж 2 тисячі ФОПів.

"Натомість у деяких регіонах за відповідний період більше відкривається нових справ, аніж закривається. Так, найбільший приріст зафіксовано у Києві - +12,9 тисячі, та на Львівщині - там побільшало на 12,3 тисячі підприємців. Трійцю регіонів, де прибуло підприємців, замикає Дніпропетровщина - там + 8,6 тисячі ФОПів", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

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