Фінансові новини
- |
- 04.09.23
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голова АМКУ Піщанська залишає посаду, оскільки готується її призначення в ФДМУ - депутат
Голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська залишає посаду і буде призначена головою Фонду держмайна, замість Рустема Умєрова.
Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Ольга Піщанська залишає АМКУ (а стільки розмов про реформу було під час закону 5431). І одразу пані Піщанську буде призначено на голову Фонду держмайна (коли Рустем Умєров піде на міністра оборони)", - зазначив Железняк.
Нардеп також повідомив, що на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької ВЦА Павла Кириленка.
Нагадуємо:
31 серпня Железняк повідомляв, що Олексія Резнікова буде відправлено у відставку з посади міністра оборони України наступного тижня, після чого його призначать послом країни у Великій Британії.
На посаду міністра оборони буде подано колишнього члена фракції "Голос", а зараз - голову Фонду держмайна України Рустема Умєрова.
4 вересня стало відомо, що Рустем Умєров, який має зайняти місце Олексія Резнікова на посаді міністра оборони, подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило
|Проєкт держбюджету-2024 передбачає підвищення мінзарплати до 7100 грн із 1 січня і 8000 грн із 1 липня
|Наступний «Рамштайн» відбудеться 19 вересня
|Британська BAE Systems вироблятиме гаубиці в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
У РУБРИЦІ
|Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку
|Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
|Голова АМКУ Піщанська залишає посаду, оскільки готується її призначення в ФДМУ - депутат
|Нафта дорожчає на тлі очікувань скорочення постачання ОПЕК+
|Проєкт держбюджету-2024 передбачає підвищення мінзарплати до 7100 грн із 1 січня і 8000 грн із 1 липня
|У США розповіли про підсумки візиту керівників антикорупційних інституцій України
Бізнес
|X (Twitter) отримав ліцензію на криптоплатежі на тлі понад 2 тис. позовів ексспівробітників на $3,5+ млн
|Instagram анонсував нову функцію для Stories
|Google Meet представила штучний інтелект, який може бути присутнім на зустрічі замість користувача
|Google стверджує, що понад половина стартапів у галузі генеративного ШІ використовують хмарні сервіси компанії
|Amazon продовжив пільгові умови для українських продавців ще на рік
|Річна виручка компанії-творця ChatGPT наблизилася до 1 мільярда доларів
|Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки