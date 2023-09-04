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АНАЛІТИКА

Голова АМКУ Піщанська залишає посаду, оскільки готується її призначення в ФДМУ - депутат

 

Голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська залишає посаду і буде призначена головою Фонду держмайна, замість Рустема Умєрова.

Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Ольга Піщанська залишає АМКУ (а стільки розмов про реформу було під час закону 5431). І одразу пані Піщанську буде призначено на голову Фонду держмайна (коли Рустем Умєров піде на міністра оборони)", - зазначив Железняк.

Нардеп також повідомив, що на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької ВЦА Павла Кириленка.

Нагадуємо:

31 серпня Железняк повідомляв, що Олексія Резнікова буде відправлено у відставку з посади міністра оборони України наступного тижня, після чого його призначать послом країни у Великій Британії.

На посаду міністра оборони буде подано колишнього члена фракції "Голос", а зараз - голову Фонду держмайна України Рустема Умєрова.

4 вересня стало відомо, що Рустем Умєров, який має зайняти місце Олексія Резнікова на посаді міністра оборони, подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна.
За матеріалами: Економічна правда
 

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