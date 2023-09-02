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У США розповіли про підсумки візиту керівників антикорупційних інституцій України
23:50 01.09.2023 |
Впродовж кількох останніх днів керівники антикорупційних інституцій України здійснили візит до Вашингтона, де провели низку зустрічей.
Про це 1 вересня повідомила пресслужба Державного департаменту США, пише "Європейська правда".
Згідно з повідомленням, візит керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро та Вищого антикорупційного суду України тривав з 28 серпня по 1 вересня.
За ці дні їх прийняли у Державному департаменті США, міністерствах юстиції та фінансів, а також у Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID).
У Держдепі зазначили, що прихильність України до боротьби з корупцією є ключем до її майбутнього та реалізації її європейських прагнень.
"Сполучені Штати вітають прихильність України до антикорупційних зусиль навіть в умовах жорстокого повномасштабного вторгнення Росії та підтримують Україну в її роботі над реалізацією ключових антикорупційних реформ, спрямованих на забезпечення її демократичного майбутнього, побудованого на верховенстві права", - йдеться у заяві.
Як наголошено, рішучі дії уряду України та його незалежних антикорупційних інститутів, а також пильність громадянського суспільства та засобів масової інформації, як і раніше, важливі для протидії корупції, забезпечення прозорості державних закупівель, зміцнення довіри інвесторів та притягнення до відповідальності тих, хто займає посади, що користуються суспільною довірою.
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