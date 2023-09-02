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В Україні з'явиться реєстр реєстрів
23:40 01.09.2023 |
Кабінет міністрів затвердив порядок ведення Реєстру публічних електронних реєстрів.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 1 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
За його словами, затверджений порядок визначає функціональні можливості Реєстру, вимоги до його ведення та адміністрування, процедуру внесення інформації до Реєстру, а також інші питання його функціонування.
Також затверджено технічний опис (специфікацію) програмно-апаратних засобів Реєстру публічних електронних реєстрів та перелік класифікаторів, довідників, технічних специфікацій тощо, які є обовʼязковими до використання в публічних електронних реєстрах.
Крім того, уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Електронне урядування", якими передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Реєстру публічних електронних реєстрів.
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