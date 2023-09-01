єРобота: Підприємці вже отримали ₴4,7 мільярда на розвиток бізнесу

За понад рік дії урядової грантової програми єРобота держава інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу 4,7 млрд грн.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Урядова грантова програма єРобота, спрямована на підтримку малого й середнього бізнесу, працює вже понад рік і за цей час 7 000 підприємців отримали гранти на започаткування чи розширення своєї справи. Загалом держава інвестувала в розвиток підприємництва через гранти вже 4,7 млрд грн", - зазначила Свириденко.

Вона зауважили, що це інвестиції також у відкриття нових компаній, а це - ще й понад 20 тисяч нових робочих місць для українців.

Загалом з початку запуску проєкту єРобота у липні 2022 року: за програмою "Власна справа" - видано 6328 мікрогрантів на 1,5 млрд грн; на розвиток переробних підприємств - видано 485 грантів на 2,8 млрд грн; на садівництво та розвиток тепличного господарства - видано 110 грантів на 428 млн грн.

Як повідомлялося, проєкт єРобота був запроваджений урядом у липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.