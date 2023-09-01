Дунайське пароплавство перевезло рекордний обсяг вантажів у серпні

Українське Дунайське пароплавство за серпень перевезло найбільшу кількість вантажів від початку великої війни - понад 206 000 тонн. Завдяки розвитку стивідорного напряму протягом останнього місяця літа УДП перевалило рекордні 56 000 тонн агропродукції, повідомив гендиректор компанії Дмитро Москаленко.

Москаленко перелічив фактори, які дали змогу забезпечити такий результат. Це, зокрема, ефективна система управління флотом, модернізована система його обслуговування (додана ще одна ремонтна ділянка), нова система мотивації для ремонтників.

Крім того, компанія працює над створенням ще одного комплексу з перевалки зернових.

"Баржі не простоюють: щомісяця обслуговується та ремонтується до 60 одиниць несамохідного флоту. Зараз маємо в експлуатації майже 200 барж, чого не було ніколи! Плануємо у вересні вийти на 205 барж в експлуатації - ремонтний підрозділ має працювати бездоганно, як виробничий конвеєр на заводі Toyota", - зазначив керівник пароплавства.

Українське Дунайське пароплавство - одна з найбільших судноплавних компаній і в Україні, і у Придунайському регіоні. Вона працює на ділянці Дунаю протяжністю 2400 км - від гирла річки до порту Кельгайм, Німеччина.

Москаленко також похвалився ефективною роботою комерційного відділу компанії та моделлю співпраці з румунськими партнерами.

Так, у румунський порт Констанца з Ізмаїла прямують зернові, у зворотному напрямі - мінеральні добрива, сіль тощо. Крім того, перевалка "борт-борт" у Констанці дає змогу уникати черг біля терміналів.

"Нині тривалість рейсу менша, ніж торік час очікування на розвантаження біля термінала", - заявив гендиректор перевізника.

На його думку, збільшення обсягів перевезення стримують перевантаженість портової інфраструктури в Констанці, куди УДП уже перегнало буксир для подання барж, та дефіцит плавзасобів у судноводіїв. Але тих, хто вірить у перспективу Дунаю, стає дедалі більше, наголосив Москаленко.

Гендиректор Дунайського пароплавства також сподівається, що керівництво країни найближчим часом допоможе з облаштуванням додаткових якірних стоянок і придбанням кранів.

Раніше Дмитро Москаленко заявляв, що західні сухопутні маршрути не розв'яжуть проблеми експорту українського зерна. Транспортувати продукцію через Європу аграріям економічно невигідно, тому альтернативи Дунаю немає.