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За серпень місяць 2023 року гральний бізнес заплатив 2,28 млрд грн, – нардеп
17:50 01.09.2023 |
Надходження до державного бюджету від грального бізнесу у серпні склали 2,28 млрд, що майже втричі більше, ніж за увесь минулий рік.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"За серпень місяць 2023 року гральний бізнес заплатив 2,28 млрд грн. Це в 10 раз більше, ніж за увесь 2021 рік і майже в три рази більше, ніж за увесь 2022-ий", - написав депутат.
Він додав, що за перші 8 місяців поточного року від підприємств галузі до державного бюджету надійшло 5,6 млрд грн.
Очікується, до надходження від грального бізнесу зростуть. Як повідомлялося, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, які повертають податок з обороту для онлайн казино на рівні 18%. Йдеться про так званий податок GGR, який передбачає оподаткування суми всіх ставок за вирахуванням суми виграшів. За попередніми оцінками, ця норма забезпечить додаткові надходження до державного бюджету у розмірі 1,5 млрд грн на рік.
Нагадаємо, 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня минулого року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень.
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