Україна внесла PepsiCo та Mars до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни, інформує пресслужба НАЗК.

Попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, вони продовжують працювати у РФ, сплачуючи значні податки до її бюджету, тим самим підтримують економіку країни-агресорки, зазначили в НАЗК.

PepsiCo виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші харчові продукти під основними марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, Агуша, Чудо, Слов'яночка, Садочок, Сандорик, Машенька тощо.

Компанія працює в Росії з 1974 року, має 19 заводів, близько 20 000 співробітників та 40 000 сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у РФ.

PepsiCo збільшила свої доходи у РФ у перший рік повномасштабного вторгнення. Так, виторг ТОВ "Пепсико Холдингс" за 2022 рік виріс до $2,59 млрд (або 176,5 млрд руб.). Чистий прибуток збільшився на 333% - до $525 млн, порівнюючи з 2021 роком. Податків до бюджету РФ було сплачено на понад $115 млн (або 8,29 млрд руб.).

У березні 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Проте у серпні 2022 року виробництво напоїв 7Up та Mirinda під брендами Evervess та Frustyle відновилося. У березні 2023 року відновилося виробництво напоїв Pepsi під брендами Evervess (вищий ціновий сегмент) та "Любимый" (нижчий ціновий сегмент). Крім того, PepsiCo запустила в країні новий бренд лимонаду під назвою "Российский подарок" на заміну попереднім продуктам. Компанія також продовжує виробництво та дистрибуцію інших товарів: чипси, снеки та молочні продукти. За інформацією зі ЗМІ, чипси Lay's компанії PepsiCo були знайдені в харчових пайках російських солдатів.

На кар'єрній сторінці компанії перелічено понад 580 відкритих вакансій у РФ.

Друга компанія, Mars, також виробляє харчові продукти, відома шоколадними батончиками, але виробляє й корми для домашніх тварин, жувальні гумки, напої, їжу швидкого приготування, консервовані соуси.

Основні торгові марки - Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's. Також корпорації належить серія торгових марок Wrigley.

Mars працює в Росії понад 30 років, інвестувала в економіку країни-агресорки $2,5 млрд, створила понад 6000 робочих місць та має на території Росії 10 фабрик.

Компанія обіцяла скоротити бізнес на території РФ після початку повномасштабної агресії. "Будь-який прибуток від російського бізнесу буде використаний на гуманітарні цілі. Компанія не буде імпортувати та експортувати продукцію", - йшлося в офіційній заяві Mars.

Проте фабрики продовжують працювати в Росії зі збільшенням доходів у 2022 році, порівнюючи з 2021 роком. Виторг ТОВ "Марс" за 2022 рік виріс до $2,45 млрд (або 176,5 млрд руб.), чистий прибуток збільшився на 59% - до $377 млн (або 27,2 млрд руб.), податків сплачено до бюджету РФ на понад $93 млн (або 6,76 млрд руб.).

На сайті з пошуку персоналу російська філія компанії ТОВ "Марс", як і PepsiCo, публікує оголошення про набір нового персоналу (понад 100 актуальних вакансій).

У НАЗК зазначають, що, сплачуючи податки, іноземні компанії допомагають російській економіці, зокрема це стосується нещодавно введеного військового податку на додану вартість та податку на прибуток. Все це в результаті впливає на спроможність Росії вести війну проти України.