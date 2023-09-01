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Попит на нові автомобілі з початку року зріс на 56%, – «Укравтопром»
10:36 01.09.2023 |
Упродовж серпня український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше, ніж роком раніше.
Як повідомляє Укравтопром, відносно липня споживча активність збільшилась на 9%.
Найбільшим попитом минулого місяця користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1118. У порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових "Тойот" в Україні збільшилась на 49%.
Другою за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли майже вчетверо до 611 одиниць. На третій позиції в рейтингу - Renault із 501 авто (+143%).
Також у топ-5 липня потрапили BMW (433 авто) та Skoda (394 штуки).
Титул бестселера на ринку нових легковиків у серпні дістався автомобілю Renault Duster - 473 реєстрації.
Загалом із січня по серпень 2023 року українці придбали і поставили на облік понад 38,1 тис. нових легкових авто, що на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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