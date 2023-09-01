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Фонд держмайна у серпні провів 36 приватизаційних аукціонів - продав активів на ₴92 мільйони
21:45 31.08.2023 |
Фонд державного майна України провів у серпні 36 приватизаційних аукціонів, на яких продав активів на 92 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«92 мільйони гривень інвестицій залучив ФДМУ за серпень. Наша команда провела 36 приватизаційних аукціонів - за державні активи змагалися 229 підприємців (6,3 учасника на кожному аукціоні)», - йдеться в повідомленні.
За даними фонду, найбільшими аукціонами місяця стали продаж Полтавського комбінату хлібопродуктів та Червонослобідського спиртзаводу, за які інвестори сплатили, відповідно, 31 млн та 30 млн грн.
Загалом з початку року надходження до бюджету від приватизації склали 2,56 млрд грн, що стало рекордною сумою за останні 10 років.
Наголошується, що всі кошти, які залучає ФДМУ, йдуть на підтримку Сил оборони.
Як повідомлялося, від початку відновлення приватизації у вересні 2022 року Фонд державного майна України провів понад 400 аукціонів, на яких залучив більше 3,8 млрд грн.
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