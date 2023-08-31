Мінцифри запускає освітню програму для підприємців

Міністерство цифрової трансформації України запускає акселераційну програму "Власне". Вона передбачає освітню, менторську та фінансову підтримку, а приєднатися зможуть підприємці всіх масштабів.

Як ідеться в повідомленні Мінцифри, до освітнього складника програми долучаться 15+ провідних спікерів та 200+ менторів з різних сфер бізнесу.

Тисяча учасників, які найкраще виконуватимуть тестові завдання, отримають індивідуальний супровід експерта.

Наприкінці навчання учасники презентуватимуть свої бізнес-концепції, а ментори визначать понад 30 переможців, кожен із яких отримає фінансову підтримку в розмірі 100 тис. грн кожен. 10 учасників із найвищими балами позмагаються за можливість залучити головний приз національного акселератора "Власне" - 800 тис. грн.

Кошти можна направити на витрати для розробки продуктів, проведення маркетингових досліджень, установлення нового обладнання та інші потрібні інвестиції для розвитку бізнесу.

Подати заявку можна до 24 вересня.

Національний акселератор "Власне" реалізовує мережа центрів підтримки підприємців "Дія.Бізнес" за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та державної установи "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" за підтримки міжнародної технологічної компанії Mastercard і "Приватбанк".