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АНАЛІТИКА

Нова система оплати праці держслужбовців має запрацювати з 1 січня - Шмигаль

14:48 31.08.2023 |

Економіка

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує впровадження нової системи оплати праці державних службовців з 1 січня 2024 року.

"Справедливість та усунення зловживань - основна мета реформи оплати праці держслужбовців. Сьогодні на нараді з урядовцями й парламентарями обговорили запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад та основні кроки, необхідні для завершення реформи", - написав Шмигаль у телеграмі у четвер.

За словами прем'єра, нова система посилить роль посадового окладу і допоможе усунути зловживання під час нарахування додаткових виплат і премій.

Він наголосив, що зміни в оплаті праці спрямовані на зменшення диспропорцій і справедливий підхід до встановлення заробітної плати державних службовців.

"Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Маємо прискоритись, аби нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року. Готуємо державний бюджет на наступний рік з урахуванням нових підходів", - написав Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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