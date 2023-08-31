Нова система оплати праці держслужбовців має запрацювати з 1 січня - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує впровадження нової системи оплати праці державних службовців з 1 січня 2024 року.

"Справедливість та усунення зловживань - основна мета реформи оплати праці держслужбовців. Сьогодні на нараді з урядовцями й парламентарями обговорили запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад та основні кроки, необхідні для завершення реформи", - написав Шмигаль у телеграмі у четвер.

За словами прем'єра, нова система посилить роль посадового окладу і допоможе усунути зловживання під час нарахування додаткових виплат і премій.

Він наголосив, що зміни в оплаті праці спрямовані на зменшення диспропорцій і справедливий підхід до встановлення заробітної плати державних службовців.

"Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Маємо прискоритись, аби нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року. Готуємо державний бюджет на наступний рік з урахуванням нових підходів", - написав Шмигаль.